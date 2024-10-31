ما سر احتفال أولمو بالساعة؟

صناعة أمريكية..

أثار داني أولمو، المنتقل هذا الموسم من لايبزيج إلى برشلونة تساؤلات الجماهير بسبب طريقة احتفاله المثيرة بالأهداف، والتي يشير فيها إلى معصمه كما لو كان يتحقق من الوقت. ورغم أن الاحتفال لاقى استغرابًا واسعًا، إلا أن اللاعب كشف السر وراءه لوسائل الإعلام مؤخرًا.

وتألق أولمو رفقة المنتخب الإسباني في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف الماضي، وكان أحد أبرز اللاعبين الذين قادوا الماتادور لاعتلاء منصة التتويج بنهاية البطولة.

بدأ أولمو مشواره مع البارسا بشكل رائع بعد أن ضمه المدرب الألماني هانزي فليك كصفقة رئيسية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. اللاعب الإسباني الدولي لم يتأخر في إظهار قدراته الهجومية، حيث سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات له بالدوري الإسباني.

تألق مبكر

رغم أنه بدأ كبديل في مباراته الأولى ضد رايو فاليكانو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، إلا أن أولمو تمكن من ترك بصمته فور دخوله. سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة، ليقود الفريق للفوز بنتيجة 2-1. هذه البداية القوية وضعت أولمو بسرعة في قلوب جماهير البلوجرانا.

في المباريات التالية، واصل تألقه حيث سجل هدفًا رائعًا في مباراة اكتساح برشلونة لريال بلد الوليد بنتيجة 7-0. لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أضاف هدفًا آخر في مباراة برشلونة ضد جيرونا التي انتهت بنتيجة 4-1.

إصابة مفاجئة

لكن لسوء الحظ، تعرض داني أولمو لإصابة عضلية في مباراته ضد جيرونا أجبرته على الخروج مبكرًا من اللقاء.

هذه الإصابة كانت ضربة موجعة للفريق الكتالوني، حيث اضطر أولمو للغياب عن المباريات التالية، بما في ذلك مباريات فياريال، خيتافي، أوساسونا، وألافيس في الدوري الإسباني، فضلاً عن غيابه عن مواجهتي برشلونة أمام موناكو ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا، ومازال موقفه من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد غامضًا.

ما سر احتفال الساعة؟

طريقة احتفال أولمو عند تسجيل الأهداف أثارت الكثير من التساؤلات. اللاعب صاحب الـ26 عامًا أوضح أخيرًا في تصريحات صحفية سر هذه الإشارة إلى معصمه.

وقال أولمو: "الاحتفال ليس من ابتكاري، بل استلهمته من لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) وهو داميان ليلارد".

وأضاف أولمو "ليلارد يحتفل بنفس الطريقة عندما يسجل النقاط في اللحظات الحاسمة. استوحيت الفكرة منه لأني معجب بأدائه وطريقة احتفاله".

من المعروف أن داميان ليلارد، نجم فريق بورتلاند تريل بليزرز في NBA، يستخدم هذه الإشارة للدلالة على اللحظات الحاسمة، وهي ما تُعرف بـ"Dame Time" التي بدأها اللاعب لجعل الجميع يدركون أن الوقت الحاسم قد حان.

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