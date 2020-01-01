ما سبب تغليظ عقوبة كهربا وتخفيف عقوبة شيكابالا؟ لجنة الانضباط تجيب

تعرف على حيثيات عقوبات لجنة الانضباط.

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قراراتها بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري، التي جمعت بين الأهلي والزمالك مؤخرًا.

الزمالك توج بكأس السوبر المصري، بعد التفوق على الأهلي في ركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تعرف على قرارات لجنة الانضباط من هنا

المزيد من الفرق

ونشر موقع في الجول المصري، حيثيات عقوبات لجنة الانضباط التي أصدرها ضد لاعبي الأهلي والزمالك، بشأن أحداث مباراة السوبر.

إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم، بسبب محاولة الاعتداء على عدد من لاعبي الزمالك، خاصة عبد الله جمعة، بالإضافة إلى تكسيره غرفة ملابس استاد محمد بن زايد.

إيقاف إمام عاشور لنهاية الموسم، بسبب اعتدائه على وليد سليمان لاعب الأهلي، والذي كان يحاول الفض بين كهربا وأحمد زاهر إداري الزمالك الذي تم إيقافه هو الآخر لنهاية الموسم.

وحصل محمود شيكابالا على الإيقاف لمدة 8 مباريات لسببين، الأول هو أنها ليست العقوبة الأولى، بعد تغريمه عقب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والثاني أن مراقب المباراة أشار إلى أن جماهير الأهلي قامت بتوجيه السباب له، وهو ما خفف العقوبة.

وتوقيع عقوبة عبد الله جمعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي، بسبب استفزاز الجماهير بحسب لائحة اتحاد الكرة.

أما بالنسبة لعقوبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، جاء تغليظها إلى 200 ألف جنيه، بسبب سابق معاقبته لتصريحاته المسيئة.