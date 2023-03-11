ما حقيقة نقل مباريات دوري روشن السعودي على beIN Sports؟

تعرف على حقيقة شراء الشبكة البنفسجية لحقوق الدوري السعودي للمحترفين

انتشرت بعض الأنباء التي تؤكد على أن شبكة قنوات "beIN" القطرية، اقتربت من شراء حقوق الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل، فما هي الحقيقة؟

وجود كريستيانو رونالدو في النصر بجانب انتشار شائعات عن انضمام لاعبين أمثال ليونيل ميسي إلى الهلال أو أنخيل دي ماريا أو سيرخيو راموس وحتى مسعود أوزيل وماركو رويس، دفع البعض لتوقع مستقبل أفضل لسوق البث التلفزيوني للدوري.

ما حقيقة حصول beIN على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي الموسم المقبل؟

الإعلامي الرياضي يوسف سيف، أعلن عن الأمر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن شراء قنوات بي إن سبورتس حقوق الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ورغم ذلك، أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن شبكة قنوات SSC أكدت على أنها تمتلك حقوق البث التلفزيوني لمسابقة دوري روشن للمحترفين في الشرق الأوسط لمدة 3 سنوات.

وعلقت المصادر داخل القنوات السعودية على شراء بي إن حقوق الدوري السعودي، مؤكدة على أنه من يرغب في الحصول على حقوق الدوري عليه بالتفاوض مع شركة الرياضة السعودية المالكة للحقوق.

وشددت المصادر على أنه لا يحق لرابطة دوري المحترفين السعودية، بيع حقوق البث إلا لمناطق العالم المختلفة فقط، وهي المخولة ببيع حقوق بث الدوري السعودي في تلك المناطق فقط.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي 2022-23؟

كانت مباريات الدوري السعودي تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن منذ بداية موسم 2021-2022 أصبحت البطولة على قنوات SSC.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كما يمكن متابعة البطولة بتقنية HD عبر تطبيق شاهد VIP مقابل اشتراك شهري.