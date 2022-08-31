ما حقيقة عودة بيتسو موسيماني إلى التدريب من بوابة الدوري الإنجليزي؟

موسيماني لا يرتبط بأي فريق خلال الوقت الحالي

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول مفاوضات نادي بورنموث الإنجليزي، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري.

موسيماني منذ أن تم فسخ العقد بينه وبين النادي الأهلي خلال شهر يونيو الماضي، وهو ليس مرتبطًا بأي فريق، حيث يستعد خلال الوقت الحالي للعودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

ما هي حقيقة تدريب بيتسو موسيماني لبورنموث؟

الأمر بدأ حينما أعلن بورنموث عن إقالة مدربه سكوت باركر بعد الخسارة أمام ليفربول بتسعة أهداف دون رد، حيث قام أحد الأشخاص المهتمين بالكرة الإفريقية بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يشير فيها إلى إمكانية إسناد المهمة إلى موسيماني.

الشخص الذي يُدعى أوباكينج موكجارا من جنوب إفريقيا، كتب في التغريدة التي نشرها: "بيتسو موسيماني متاح ولديه رخصة كاف برو".

وبعدها انتشرت الأخبار التي قامت بربط موسيماني بنادي بورنموث لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة، دون أخبار مؤكدة.

بعض المواقع والصحف الجنوب إفريقية نقلت خبرًا عن شبكة "سكاي سبورتس" يفيد بأن موسيماني أصبح قريبًا من تدريب بورنموث، ولكن في الحقيقة لم تنشر الشبكة أي شيء حول هذا الأمر!

وفي حقيقة الأمر لا يوجد أي شيء يؤكد على أن هناك نية داخل نادي بورنموث الإنجليزي للتعاقد مع بيتسو موسيماني خلال الفترة الحالية.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي المصري؟

تولى بيتسو موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر 2020، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، حتى مايو 2022 الذي شهد رحيله بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

المدرب الجنوب إفريقي قاد الأهلي في 97 مباراة، فاز في 65 مواجهة وتعادل في 22 وخسر 10 مباريات، وسجل الأهلي معه 199 هدفًا، واستقبل مرماه 81 هدفًا.

وتمكن بيتسو من تحقيق 5 بطولات مع النادي الأهلي، حيث حقق الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مرتين.

موسيماني حقق أيضًا بطولة كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية 2020 بعد الفوز على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث.