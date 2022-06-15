ما حقيقة انضمام أرتورو فيدال إلى النصر؟

تعرف على حقيقة انتقال أرتورو فيدال، نجم إنتر إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية...

بدأت فترة الانتقالات الصيفية، وبدأت الأندية تعمل على تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة على البطولات بالتعاقد مع بعض الأسماء اللامعة.

وفي الفترة الأخيرة انتشرت تقارير صحفية، عن احتمالية رحيل أرتورو فيدال، متوسط ميدان نادي إنتر، بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من نادي النصر بالتعاقد معه.

عقد فيدال مع إنتر، ينتهي في الصيف المقبل وتنوي إدارة فريقه عرضه للبيع خلال الصيف الحالي، لتحقيق أقصى استفادة مادية بدلًا من رحيله بالمجان في صيف 2023.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على حقيقة انضمام فيدال، إلى النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ما حقيقة انضمام فيدال إلى النصر؟

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن اهتمام نادي النصر، بالتعاقد مع أرتورو فيدال لاعب إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى رغبة العالمي، في تدعيم مركز خط الوسط في ظل تراجع مستوى أنسيلمو لاعب الفريق.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن النصر سيواجه صعوبة في التعاقد مع فيدال، خاصة في وجود فرق أخرى مهتمة بالتعاقد مع اللاعب، وبالفعل دخلت في مفاوضات مع اللاعب.

نادي النصر سجل 7 أهداف في الدوري هذا الموسم في الوقت بدل الضائع. 😳



3️⃣ أهداف فقط كانت أمام التعاون في الجولة الثالثة. 🔥 pic.twitter.com/5wiEglZIpc — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 14, 2022

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهتم فيها النصر بالتعاقد مع فيدال، إذ كان الفريق السعودي يسعى للتعاقد معه في صيف 2021، عندما كان يعاني إنتر من أزمة مالية.

ما هي الأندية التي تنافس النصر على ضم فيدال؟

بحسب التقارير الصحفية، هناك منافسة عربية للتعاقد مع متوسط الميدان التشيلي، بين الريان القطري، والنصر السعودي لضم فيدال في الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن اللاعب صاحب الـ 35 عامًا، دخل دائرة اهتمام فريق فلامنجو البرازيلي والذي يعمل للتعاقد معه.

ما هو راتب فيدال المتوقع مع الريان؟

تشير التقارير الصحفية، إلى أن فيدال قد يفضل الانضمام إلى الريان عن الانضمام إلى فلامنجو، لتأمين مستقبله إذ عرض الفريق القطري عليه راتبًا سنويًا قدره 8 ملايين يورو، مقابل ثلاثة ونصف فقط من فلامنجو.

"ديون النصر 400 مليون ريال؟ هناك أوراق رسمية تؤكد عكس ذلك"

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن النصر تقلصت فرص تعاقده مع فيدال، خاصة في ظل العرض الكبير الذي قدمه الريان.