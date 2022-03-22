ما تردد قنوات beIN AFC الناقلة لتصفيات كأس العالم آسيا؟

أعلنت شبكة قنوات "beIN SPORTS" الحصول على حقوق عرض ما تبقى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وحصلت الشبكة على حقوق البث المباشر للمباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقررت "beIN SPORTS" إطلاق أربع قنوات جديدة مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي: beIN SPORTS AFC و beIN SPORTS 1 AFC و beIN SPORTS 2 AFC و beIN SPORTS 3 AFC.

وسيتم بث كل مباراة من مباريات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا على الهواء مباشرة، مع استوديو تحليلي مميز يضم أفضل الخبراء في "beIN SPORTS"، حسب البيان الذي أصدرته الشبكة القطرية.

🚨 عـــاجـــل | beIN SPORTS تطلق أربع قنوات جديدة خاصة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال:



beIN SPORTS AFC

beIN SPORTS 1 AFC

beIN SPORTS 2 AFC

beIN SPORTS 3 AFC



وستعرض كافة المباريات عبر جميع القنوات الأربع الجديدة، مترافقة مع تحليلات رياضية عبر استوديوهات تحليلية مصاحبة pic.twitter.com/AzW8JuYGVT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 21, 2022

ونستعرض معكم في التقرير التالي تردد قنوات beIN SPORTS AFC، وكل ما تريد معرفته عنها.

ما تردد قنوات بي ان الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم آسيا؟

تذاع قنوات بي ان الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا عبر عدد من الأقمار الصناعية سهلة الالتقاط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل نايل سات، وعرب سات، وسهيل سات.

القمر الصناعي القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات الباقة بالكامل 12064 أفقي (H) 27500 5/6 عرب سات الباقة بالكامل 12379 أفقي (H) 27500 5/6 سهيل سات beIN AFC 11582 رأسي (V) 27500 2/3 سهيل سات beIN AFC 1 11623 رأسي (V) 27500 2/3 سهيل سات beIN AFC 2 116452 أفقي (H) 27500 2/3 سهيل سات beIN AFC 3 11566 أفقي (H) 27500 2/3 نايل سات الباقة بالكامل 12245 رأسي (V) 27500 3/4 نايل سات الباقة بالكامل 12264 رأسي (V) 27500 2/3

هل يمكن متابعة مباريات تصفيات كأس العالم آسيا من السعودية عبر beIN AFC؟

تملك شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق البث التلفزيوني الحصري لكل مباريات المنتخب السعودي داخل المملكة.

وبذلك لن يكون لدى قنوات beIN AFC الحق في إذاعة مباريات تصفيات كأس العالم آسيا في السعودية.

وبجانب السعودية، لا تملك الشبكة الحق في إذاعة المباريات أيضًا في الإمارات والعراق وعمان.

ما هي المباريات المتبقية في تصفيات كأس العالم آسيا؟

تقترب تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من نهايتها، حيث يتبقى جولتان فقط في المرحلة الختامية من التصفيات.

وتتنافس 12 منتخبًا مقسمة على مجموعتين على 4 مقاعد ونصف، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2022 مباشرة، فيما يتواجه صاحبي المركز الثالث في كل مجموعة على مقعد في الملحق العالمي.

جدول مباريات الجولة التاسعة في تصفيات كأس العالم آسيا

المباراة الموعد الملعب أستراليا - اليابان الخميس 24 مارس 2022،

12:10 السعودية، 13:10 الإمارات واسترن سيدني كوريا الجنوبية - إيران الخميس 24 مارس 2022،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات ستاد سيؤول لبنان - سوريا الخميس 24 مارس 2022،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات ملعب صيدا الدولي فيتنام - عمان الخميس 24 مارس 2022،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات ستاد ماي دينه الصين - السعودية الخميس 24 مارس 2022،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات استاد الشارقة العراق - الإمارات الخميس 24 مارس 2022،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ملعب المدينة الدولي

جدول مباريات الجولة العاشرة تصفيات كأس العالم آسيا

المباراة الموعد الملعب اليابان - فيتنام الثلاثاء 29 مارس 2022،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات سايتما 2002 إيران - لبنان الثلاثاء 29 مارس 2022،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات ملعب آزادي الإمارات - كوريا الجنوبية الثلاثاء 29 مارس 2022،

16:45 السعودية، 17:45 الإمارات ستاد زعيبل عمان - الصين الثلاثاء 29 مارس 2022،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات مجمع السلطان قابوس سوريا - العراق الثلاثاء 29 مارس 2022،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات استاد راشد السعودية - أستراليا الثلاثاء 29 مارس 2022،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الجوهرة المشعة

ما هي حظوظ المنتخب السعودي للتأهل لكأس العالم؟

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية في الدور الثالث من تصفيات المونديال، ويتكون هذا الدور من مجموعتين يتواجد 6 منتخبات في كلٍ منهما، وفي حالة حصوله على أحد المركزين الأول أو الثاني سيتأهل لكأس العالم مباشرةً.

ويملك "الأخضر" فرصة كبرى في ضمان التأهل المباشر إلى مونديال قطر، حيث يتصدر ترتيب منتخبات المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن اليابان الثاني، و4 نقاط عن أستراليا الثالث.

يحتاج المنتخب السعودي للفوز بمباراته القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على الصين، وحينها سيتأهل للمونديال مباشرةً.

حتى التعادل والخسارة يُمكن أن تؤهل السعودية من الجولة القادمة، لكن بشرط خسارة أستراليا من اليابان في نفس الجولة، وإلا سيتأجل حلم الصعود للجولة الأخيرة.

وفي حالة فوز أستراليا على اليابان، يكفي المنتخب السعودي التعادل مع أستراليا في الجولة الأخيرة للتأهل.