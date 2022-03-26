ما تاريخ كريستيانو رونالدو في كأس العالم؟ وما أبرز إنجازاته؟

لا شك أن كريستيانو رونالدو هو أحد أهم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، فقد فاز بكل البطولات مع الأندية التي لعب لها.

فاز البرتغالي بخمسة ألقاب من دوري أبطال أوروبا، والعديد من بطولات الدوري مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

كان جزءًا من نجاح تلك الأندية، واستحق الفوز بعدد من الجوائز الفردية، أهما الكرة الذهبية 5 مرات والأفضل مرة واحدة.

ظهر رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال في عام 2003، وأصبح الآن بعد سنواتٍ طويلة قائد المنتخب وهدافه التاريخي.

فاز كريستيانو رونالدو ببطولة اليورو مع منتخب بلاده، ليحقق لقبه الأول على المستوى الدولي.

لكن، ما هو تاريخ رونالدو في كأس العالم؟ جول يقدم الإجابة.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

ما هو تاريخ رونالدو في كأس العالم؟

كانت مشاركة رونالدو الأولى في كأس العالم في مونديال 2006، والذي أقيم في ألمانيا.

كان حينها يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، لكنه قدم أداءً مذهلًا جعله يزامل مجموعة من أفضل لاعبي منتخب البرتغال على مر التاريخ، وعلى رأسهم نجم ريال مدريد السابق لويس فيجو.

قاد بعد ذلك جيل جديد من البرتغال في كأس العالم 2010، ووصل معهم لمونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل.

اعتقد البعض أن مونديال 2018 قد يكون الأخير لكريستيانو رونالدو، لكن النجم البرتغالي اقترب من قيادة منتخب بلاده لكأس العالم 2022، ليسجل في حالة وصوله مشاركته الخامسة.

ما هو أبرز إنجاز لرونالدو في كأس العالم؟

الإنجاز الأبرز لكريستيانو رونالدو في كأس العالم كان في مشاركته الأولى عام 2006، حيث حقق المركز الرابع.

تأهل المنتخب البرتغالي حينها من على رأس مجموعة ضمت المكسيك وأنجولا وإيران، وأقصى هولندا وإنجلترا، لكنه خسر من فرنسا في نصف النهائي.

واجه منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مباراة المركز الثالث، وخسر بثلاثة أهدافٍ لهدف واكتفى بالمركز الرابع.

وفي كأس العالم 2010، صعد من وصافة مجموعته خلف منتخب البرازيل، لكنه خرج سريعًا من منتخب إسبانيا بعد الخسارة في دور الـ16 بهدفٍ دون رد.

كان كأس العالم 2014 هو الأسوأ لرونالدو مع البرتغال، فقد ودعه من دور المجموعات بفارق الأهداف عن منتخب الولايات المتحدة الذي تأهل مع ألمانيا، فيما ودع منتخب غانا مع منتخب البرتغال.

عاد كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي لكأس العالم في 2018 على أمل تكرار الإنجاز الأفضل على الأقل، لكنه من جديد خرج من دور الـ16.

تأهل زملاء الدون حينها من على وصافة المجموعة الثانية القوية، والتي تأهل منها أيضًا منتخب إسبانيا وودعت إيران والمغرب.

وفي دور الـ16، واجه منتخب البرتغال منتخب أوروجواي، وخسر بهدفين لهدف وودع المونديال.

ما هي أرقام رونالدو في كأس العالم؟

خلال الأربع مشاركات السابقة، خاض رونالدو 17 مباراة في كأس العالم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع اثنين.