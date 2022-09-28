ما بين طبق من ذهب وورطة .. سالم الدوسري في موقف حرج

صدمة حول مدة غياب التورنيدو عن الملاعب قبل كأس العالم قطر 2022

تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال ومنتخب السعودية، لكنها ربما أتت بما تشتهيه جماهير الزعيم، وإن كانت قاسية إلى حدٍ ما..

أول أمس الإثنين، خضع التورنيدو لعملية جراحة لإزالة الزائدة الدودية في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال معسكر الأخضر الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

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Shahid Shahid

هذه الإصابة أبعدت سالم عن مواجهة السعودية الودية بالأمس أمام أمريكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ما هي مدة غياب سالم الدوسري عن الملاعب؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الدوسري سيغيب عن الأربع جولات المقبلة من دوري روشن السعودي، على خلفية هذه العملية الجراحية.

وأوضحت الصحيفة أنه بشكل مبدئي لن يشارك التورنيدو أمام التعاون، الاتفاق، الشباب والطائي، ضمن الجولات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الدوري المحلي.

وأشارت "الرياضية" إلى أن الجراحة التي أجراها اللاعب تتطلب راحة لا تقل عن أسبوعين، كي لا تتأثر عضلات بطنه، على أن يبدأ في المشاركة في التدريبات تدريجيًا خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، حسب البرنامج التأهيلي الذي سيحدده له الطبيب.

طبق من ذهب وورطة:

مدة الغياب هذه تعني أن التورنيدو لن يشارك في أي مباراة محلية مقبلة قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، في 20 من نوفمبر المقبل، بينما يتوقف الدوري السعودي في 15 من أكتوبر المقبل.

إصابة الدوسري أتت في توقيت غير مناسب تمامًا بالنسبة للفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، الذي يسعى لإيجاد حلول هجومية بشكل سريع، لتطوير الجانب الهجومي في الأخضر، بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من قبل النقاد، لعدم تطوير هذا الجانب، لكنه يخسر أحد أهم لاعبيه في هذا الجانب، والذي من المحتمل أن يغيب عن معسكر أكتوبر المقبل.

لكن في الوقت نفسه "رُب ضارة نافعة" فإن كانت إصابة الدوسري بمثابة الورطة لرينارد فإنها فرصة على طبق من ذهب للبرازيلي ميشايل ديلجادو؛ لاعب الزعيم، الذي طالب الجمهور مرارًا دياز بالاعتماد عليه في ظل تراجع الدوسري خلال الفترة الماضية.

إصابة الدوسري سترفع الحرج عن دياز، الذي تعرض لاعتراضات كبيرة من الدوسري أثناء تبديله في إحدى المباريات بدوري روشن، كذلك تعرض لهجوم واتهامات بمجاملة التورنيدو على حساب ميشايل، الذي يرى الكثيرون أنه الأحق بالحصول على فرصة كاملة في قادم المباريات.

فهل ينجح ميشايل في إحراج الدوسري وتأكيد صحة وجهة نظر الجماهير؟

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