ما بين السطور .. تاليسكا وطريق الرحيل عن النصر!

"لا يوجد دخان بدون نار" خذها قاعدة عزيزي القارئ، فتلك العبارة ستكون خير مثال على حال البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، الذي حامت حوله خلال الأيام الماضية الكثير من الأخبار، بأنه يريد الرحيل عن فريقه، وبالرغم من التأكيدات بأنه مستمر، إلا أن هناك الكثير من التفاصيل بين السطور يجب قرائتها لتكون الصورة كاملة أمامك.

لا شك بأن أندرسون تاليسكا أصبح ضمن أفضل الصفقات التي جاءت في تاريخ نادي النصر والدوري السعودي، بعد الذي قدمه منذ بداية الموسم حتى الآن، لينافس بقوة على أن يصبح هدافًا للدوري.

أندرسون تاليسكا استطاع في وقت قليل، أن يحصل على شعبية كبيرة بين جماهير نادي النصر، التي دائمًا ما تعبر عن هذا الأمر خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا في المدرجات.

ومع كثرة الحديث حول تاليسكا ومستقبله مع نادي النصر، علينا الوقوف قليلًا من أجل قراءة ما بين السطور، لتكتمل الصورة أمامنا..

ماذا قدم تاليسكا مع نادي النصر؟

في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لعب تاليسكا 21 مباراة، بواقع 1834 دقيقة، سجل فيها 14 هدفًا، وسدد الكرة على المرمى 39 مرة، ودقة تسديداته وصلت إلى 45.3%.

وأرسل أندرسون عرضية واحدة ناجحة، وصنع هدفين فقط، من 16 فرصة صنعه لزملائه بصفوف النصر، ووقع في التسلل مرتين فقط.

وأما على الجانب الدفاعي، فكان لتاليسكا دورًا بارزًا، حيث افتك الكرة من الخصوم 6 مرات، وشتتها من داخل منطقة الجزاء 12 مرة، ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 4 مرات.

تاليسكا مرر الكرة بشكل ناجح في 529 مرة، دقة تمريراته في ملعب الخصم 72.9%، ومراوغاته الناجحة وصلت إلى 27 مراوغة، وحصل على 43 خطأ، وارتكب 30 خطًأ، وتسبب في ركلة جزاء واحدة ضد فريقه، وحصل على 5 بطاقات صفراء، وبطاقة واحدة حمراء.

ونجح تاليسكا في فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي النصر إن لم يكن أفضلهم هذا الموسم، فلا غنى عنه بعد المستوى الرائع الذي ظهر به، ولكن تراجع مؤخرًا بلا مبرر!

ماذا يوجد بين السطور؟

al nassr twitter

كانت انطلاقة تاليسكا أكثر من رائعة رفقة نادي النصر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن استطاع أن يقود الفريق لأكثر من انتصار مهم، ولكن مستواه تراجع قليلًا ليعودة مرة أخرى أقوى من البداية، لينافس بقوة على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ولكن مؤخرًا عاد تاليسكا للتراجع مرة أخرى، بجانب انتشار أخبارًا تفيد بأنه يرغب في الرحيل، بسبب عدم شعوره بالراحة والسعادة مع فريقه النصر، بجانب عدم حصوله على المكافآت التي قامت الإدارة بوعده بها "كما جاء في التقارير الأجنبية".

ضعوا كل هذه الأمور على جانب، ودعونا نتحدث ونقرأ ما بين السطور، لكي نعرف جيدًا إلى أين نحن ذاهبين مع تاليسكا، هل سيستمر أم سيرحل؟

في البداية حوّل تاليسكا وجهته من نادي الهلال إلى النصر، بعد أن أقنعوه مسؤولي الأخير بالانضمام إلى العالمي، لأن لديه مشروع، وهو تحقيق الدوري وبطولة دوري أبطال آسيا.

وما حدث أن النصر خسر في نصف نهائي دوري الأبطال 2021 على يد الهلال، والفريق الأصفر لن ينجح في المشاركة النسخة القادمة 2022، ولن يكون بمقدور تاليسكا اللعب في البطولة التي تعد هي الهدف الأكبر لفريقه إلا عام 2023!

al nassr twitter

في نفس الوقت، بدأ اللاعب في استقبال عروضًا مغرية، أبرزها من فريقه السابق بشكتاش التركي، الذي سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

اللعب في بطولة كبيرة من دوري أبطال أوروبا قد يكون حافزًا كبيرًا لتاليسكا لكي يترك النصر، وقد يتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل الوصول إلى ما يرغب له.

الأمر الآخر الذي يدور في ذهن تاليسكا، هو خروج النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب تعثراته التي تجعل حظوظه في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم تتقلص.

كل هذه الأمور ستجعل النصر يخرج من الموسم الحالي خالي الوفاض بلا أي بطولة، وهو الأمر الذي يشغل بال تاليسكا الذي جاء إلى السعودية لصفوف النصر من أجل تحقيق البطولات والإنجازات.

أكبر دليل على ذكرته لكم، هو التراجع غير المبرر لتاليسكا مع النصر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله يقدم مستوى أقل من متواضع الفترة الماضية، آخرها فشله لأول مرة التسجيل في ديربي الرياض أمام الهلال، ولكن ننتظر مرور الوقت من أجل معرفة ما الذي سيخبئه لنا اللاعب البرازيلي.. وللحديث بقية

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