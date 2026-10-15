ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
لاتسيو يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد أليانز ستاديوم.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد لاتسيو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- لوتشيانو سباليتي
- جينارو غاتوسو
نتائج يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|6
|4
|2
|0
|14
|3
|+11
|14
ت
ت
ف
ف
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|5
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|6
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|8
|6
|3
|1
|2
|10
|6
|+4
|10
ف
ت
ف
خ
خ
|9
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|+2
|10
خ
ف
ت
ف
ف
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
ت
خ
ف
ت
ف
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
ف
ت
خ
ت
خ
|15
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|20
|6
|0
|0
|6
|5
|16
|-11
|0
خ
خ
خ
خ
خ