ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

لاتسيو يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

المباريات التالية يوفنتوس الدوري الإيطالي 14:45 لاتسيو شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة





ترتيب يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027



