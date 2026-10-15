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الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoلاتسيو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد لاتسيو
يوفنتوس
لاتسيو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

لاتسيو يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد لاتسيو

4-2-3-1
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يوفنتوس
يوفنتوس
page.match.formation.title
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
جولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوزكي شيليكزكي شيليكجون لوكوميجون لوكوميجليسون بريمرجليسون بريمربيير كالولوبيير كالولونيكولاس جونزاليسنيكولاس جونزاليسويستون ماكينيويستون ماكينيبابي ساربابي سارفرانشيسكو كونسيساوفرانشيسكو كونسيساودوجلاس لويزدوجلاس لويزراندال كولو موانيراندال كولو موانيكريستوس مانداسكريستوس مانداسدانيلو ديوخيدانيلو ديوخيرومانو فلوريانيرومانو فلوريانينونو تافاريسنونو تافاريسO. ProvstgaardO. Provstgaardرضى بلحيانرضى بلحياندافيد فراتيسيدافيد فراتيسيكينيت تايلوركينيت تايلورماتيا زاكانييماتيا زاكانييغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونتيجاني نوسلينتيجاني نوسلين
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-2-3-1
يوفنتوس

التشكيلة الأساسية

لاتسيو

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي
  • جينارو غاتوسو


نتائج يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة


يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

NEC
ف5-0
أتالانتا
ف2-0
كريمونيسي
خ0-1
كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
لاتسيو

لاتسيو - المستوى

ميلان
ت2-2
فينيزيا
ف0-2
ARE
ف2-0
JUV
ت3-3
مونزا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

يوفنتوستعادللاتسيو
1
2
2
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
2
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لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
1
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يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
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يوفنتوس
1
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لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
كأس إيطاليا
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لاتسيو
لاتسيو
2
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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