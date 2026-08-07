ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أوبتوس المباراة الودية التي تجمع بين يوفنتوس وإنتر، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين لوسيانو سباليتي وكريستيان كيفو، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد أوبتوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات الشارقة الرياضية حقوق بث مباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق موسى عيد.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وإنتر الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا".