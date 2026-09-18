ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم بتورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027.
يوفنتوس يحتل المركز الثامن في الجدول برصيد 7 نقاط وأتالانتا يحتل الحادي عشر برصيد 6 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد أليانز ستاديوم.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد أتالانتا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- لوتشيانو سباليتي
- موريتزيو ساري
نتائج يوفنتوس وأتالانتا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات يوفنتوس وأتالانتا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ف
ت
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
ت
ف
ف
ف
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
ف
ف
خ
ف
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
ت
ت
ف
ف
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
ت
ف
ف
خ
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
خ
ت
ف
ف
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
ف
ت
ف
خ
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
ف
خ
خ
ف
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
خ
خ
ف
ف
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
ف
خ
خ
ف
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
خ
خ
ف
ت
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
خ
ف
خ
خ
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
خ
ت
خ
خ
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
خ
ت
خ
خ
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
خ
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
ت
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ