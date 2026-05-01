Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoفيرونا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وفيرونا ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد البيانكونيري عند النقطة 64، بعد التعادل مع ميلان في الجولة السابقة من السيري آ، ولكنه يحافظ على المركز الرابع بفارق ثلاثة نقاط عن كومو صاحب الـ61 نقطة، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء ليستمر تواجده في المربع الذهبي، من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بينما يمتلك فيرونا 19 نقطة، يحتل بها المركز قبل الأخير في البطولة، ورسمياً سوف يهبط من السيري آ الموسم القادم، لذا فقد تكون المباراة فرصة لبعض اللاعبين لإثبات نفسهم أمام فريق كبير بحجم السيدة العجوز..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وفيرونا في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 3 أبريل 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

16
ميشيل دي جريجوريو
6
ليويد كيلي
15
بيير كالولو
3
جليسون بريمر
5
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
27
أندريا كامبياسو
22
ويستون ماكيني
7
فرانشيسكو كونسيساو
13
جيريمي بوجا
30
جوناثان دايفيد
1
لورينز مونتيبو
6
نيكولاس فالنتيني
5
أندرياس إدموندسون
15
فيكتور نيلسون
63
روبيرتو غاجليارديني
10
توماس سوسلوف
3
مارتن فريسي
7
R. Belghali
11
جين دانييل أكبا أكبرو
24
أنتوان بيرنيدي
18
K. Bowie

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو ساماركو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج يوفنتوس وفيرونا في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

هيلاس فيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات يوفنتوس وفيرونا الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

هيلاس فيرونا

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان