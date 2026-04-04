ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وجنوى ضمن الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 54 نقطة بعد تعادله مع ساسوولو في الجولة السابقة من السيري آ، وعلى الرغم من سلسلة أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز منذ بداية الموسم، إلا أنه يحتل المركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط عن كومو صاحب المركز الرابع، وبالتأكيد يسعى يوفنتوس لاستعادة توازنه ومواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك جنوى 33 نقطة، يحتل بها المركز الـ13، ويعد في منطقة شبه أمنة، حيث يبتعد عن أولى مراكز الهبوط بفارق 6 نقاط، ولكنه في جميع الحالات يسعى لتقديم لقاء قوي أمام البيانكونيري وتحسين ترتيبه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 6 أبريل 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 70 ماكسويل كورنت

15 بروك نورتون-كوفي

نتائج يوفنتوس وجنوى في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات يوفنتوس وجنوى الأخيرة

ترتيب يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026