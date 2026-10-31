ما القنوات الناقلة لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف وداد تمارة نظيره المغرب الفاسي على ستاد "الملعب الأولمبي بالرباط" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي 2026-2027.

المغرب الفاسي حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما وداد تمارة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ستاد "الملعب الأولمبي بالرباط".

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وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (17:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المغربي الممتاز - الجولة 6 1 نوفمبر 2026 - 11:00 Stade Yacoub El Mansour

ما القنوات الناقلة لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

المغربية الرياضية -

كيف تشاهد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027

نتائج وداد تمارة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات وداد تمارة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة

ترتيب وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027