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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoهولندا
يوهان كرويف أرينا
team-logoألمانيا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا ضد ألمانيا
هولندا
ألمانيا
هولندا
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب هولندا نظيره ألمانيا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الهولنديون يطمحون لبداية قوية مع المدرب تشافي هيرنانديز، وكذلك المانشافت يريدون توجيه رسالة تحذير لكل المنافسين مع المدرب يورجن كلوب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1
يوهان كرويف أرينا


ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة هولندا ضد ألمانيا

4-3-3
هولندا crest
هولندا
هولندا
التشكيل
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
4-2-3-1
بارت فيربروجينبارت فيربروجينميكي فان دي فينميكي فان دي فينفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكدينزل دومفريسدينزل دومفريسيان باول فان هيكيان باول فان هيكجوي فيرمانجوي فيرمانتياني ريندرزتياني ريندرزريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخكريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلبريان بروبيبريان بروبيكودي جاكبوكودي جاكبومارك أندريه تير شتيجنمارك أندريه تير شتيجنجوناثان تاهجوناثان تاهنيكو شلوتيربيكنيكو شلوتيربيكجوشا فاجنومانجوشا فاجنومانناثانيال براونناثانيال براونلينارت كارللينارت كارليوزوا كيميشيوزوا كيميشاليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزجمال موسيالاجمال موسيالاكاي هافرتيسكاي هافرتيس
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
4-3-3
هولندا

التشكيلة الأساسية

ألمانيا

المدرب

  • تشافي هرنانديز
  • يورجن كلوب


نتائج هولندا وألمانيا في المباريات الأخيرة


هولندا

هولندا - المستوى

أوزباكستان
ف2-1
اليابان
ت2-2
السويد
ف5-1
تونس
ف1-3
المغرب
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
ألمانيا

ألمانيا - المستوى

أمريكا
ف1-2
كوراساو
ف7-1
كوت ديفوار
ف2-1
الإكوادور
خ2-1
باراجواي
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات هولندا وألمانيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

هولنداتعادلألمانيا
1
2
2
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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ألمانيا
ألمانيا
1
هولندا badge
هولندا
هولندا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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هولندا
هولندا
2
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ألمانيا
ألمانيا
2
انتهت
المباريات الودية
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ألمانيا
ألمانيا
2
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هولندا
هولندا
1
انتهت
المباريات الودية
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هولندا
هولندا
1
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ألمانيا
ألمانيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
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ألمانيا
ألمانيا
2
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هولندا
هولندا
4
انتهت
8الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ألمانياألمانياألمانيا
00000000
2
اليوناناليوناناليونان
00000000
3
هولنداهولنداهولندا
00000000
4
صربياصربياصربيا
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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