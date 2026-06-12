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كأس العالم
team-logoهولندا
إيه تي آند تي
team-logoاليابان
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
هولندا ضد اليابان
هولندا
اليابان
كأس العالم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الهولندي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء قوي ضد المنتخب الياباني الصعب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 14 يونيو 2026، على ستاد إيه تي أند تي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 6
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس ومحمد بركات.

كيف تشاهد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 2
beIN Max 4محمد بركات
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة هولندا ضد اليابان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رونالد كومان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هاجيمي مورياسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج هولندا واليابان في المباريات الأخيرة

هولندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

اليابان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ المواجهات بين هولندا واليابان في المباريات الأخيرة

هولندا

آخر 3 مباريات

اليابان

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

6

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب هولندا واليابان في كأس العالم 2026

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