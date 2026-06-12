الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الهولندي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء قوي ضد المنتخب الياباني الصعب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 14 يونيو 2026، على ستاد إيه تي أند تي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 6 إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس ومحمد بركات.

كيف تشاهد مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حسن العيدروس beIN Max 2 beIN Max 4 محمد بركات TOD

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة هولندا ضد اليابان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب رونالد كومان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب هاجيمي مورياسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج هولندا واليابان في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين هولندا واليابان في المباريات الأخيرة

ترتيب هولندا واليابان في كأس العالم 2026