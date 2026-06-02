ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب الجزائر مباراته الودية ضد مضيفه الهولندي بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب الجزائري متواجد في المجموعة العاشرة والتي تضم أيضًا الأرجنتين والنمسا والأردن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، على ستاد دي كويب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت الجزائر، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة الرياضية الجزائرية.

كيف تشاهد مباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هولندا والجزائر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD وبتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة التعليق TOD حفيظ دراجي الجزائرية الرياضية -

