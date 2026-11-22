يحتضن ملعب استقلال مواجهة قوية بين نيفتشي الأوزباكستاني والهلال السعودي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نيفتشي الأوزباكستاني والهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 23 نوفمبر 2026 على ملعب استقلال.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة إلا الربع مساءً (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً (17:45) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 08:45

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ما القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عصام الشوالي، للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج نيفتشي والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب نيفتشي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027