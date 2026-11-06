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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
سيتي جراوند
team-logoمانشستر سيتي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
نوتنجهام فوريست ضد مانشستر سيتي
نوتنجهام فوريست
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سيتي جراوند مواجهة قوية تجمع بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب سيتي جراوند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
سيتي جراوند
المباريات التالية
فورست

فورست

الدوري الإنجليزي الممتاز

07 نوفمبر 2026

مان سيتي

مان سيتي

ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، للتعليق على مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد مانشستر سيتي

3-4-2-1
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
ماتز سيلسماتز سيلسنيكولا ميلنكوفيتشنيكولا ميلنكوفيتشJ. CunhaJ. Cunhaموريلوموريلومورغان جيبس وايتمورغان جيبس وايتدان ندويدان ندوينيكو ويليامسنيكو ويليامسأولا أيناأولا أيناجيمس ميكاتيجيمس ميكاتيكزافير شلاجركزافير شلاجرليام ديلابليام ديلابجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولماتيوس نونيزماتيوس نونيزروبن دياشروبن دياشجيريمي دوكوجيريمي دوكوأيوب بوعديأيوب بوعديإليوت أندرسونإليوت أندرسونإليمان ندايإليمان ندايإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
3-4-2-1
نوتنجهام فوريست

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • أوليفر جلاسنر
  • إينزو ماريسكا

نتائج نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

فورست

فورست - المستوى

كوفنتري
خ0-1
بالاس
خ3-1
آرسنال
خ0-1
ابسويتش
ت1-1
برينتفورد
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
مان سيتي

مان سيتي - المستوى

AEK
ف5-1
أستون فيلا
خ2-1
برايتون
ف2-2
برايتون
خ0-1
لايبزيج
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلمانشستر سيتي
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
3
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
انتهت
4الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
9801145+924
ف
ف
ف
ف
خ
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
97022010+1021
خ
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
934299013
ف
خ
خ
ت
ف
8
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
9
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
93331010012
ف
ف
ف
ت
خ
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
11
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
92521110+111
ت
ت
خ
ت
خ
12
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
925298+111
خ
ت
ت
خ
ت
13
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
93241215-311
خ
ف
خ
خ
ف
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
9234911-29
ت
ف
ف
خ
ت
16
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
9306916-79
ف
خ
خ
ف
ف
17
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
18
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
9135612-66
خ
ت
خ
خ
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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