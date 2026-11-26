يحتضن استاد سيتي جراوند مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نوتنجهام فورست وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو الجمعة 27 نوفمبر 2026، على استاد سيتي جراوند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 27 نوفمبر 2026 - 15:00 سيتي جراوند

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ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج نوتنجهام فورست وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نوتنجهام فورست وتشيلسي في المباريات الأخيرة

ترتيب نوتنجهام فورست وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027