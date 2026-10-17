ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سيتي جراوند مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب سيتي جراوند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 11:30 سيتي جراوند





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ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي معلقا على مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي





كيف تشاهد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج نوتنجهام فورست وآرسنال في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات نوتنجهام فورست وآرسنال في المباريات الأخيرة









ترتيب نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027



