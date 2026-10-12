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الدوري المغربي الممتاز
team-logoنهضة بركان
الملعب البلدي ببركان
team-logoنهضة الزمامرة
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مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة
القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة
نهضة بركان
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره نهضة الزمامرة على ستاد "الملعب البلدي لبركان" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

نهضة بركان تعادل في مباراتين حتى الآن بالدوري، بينما نهضة الزمامرة خسرت جميع مبارياتها حتى الآن.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ستاد "الملعب البلدي لبركان".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4
الملعب البلدي ببركان


ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة

المدرب

  • بوبيستا




نتائج نهضة بركان ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة


نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

الفتح الرباطي
خ2-1
الوداد
ف2-0
الدفاع الجديدي
ف1-3
المغرب التطواني
ت0-0
اتحاد تواركة
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
نهضة الزمامرة

نهضة الزمامرة - المستوى

الفتح الرباطي
ت1-1
الجيش الملكي
ت0-0
المغرب الفاسي
خ2-1
الرجاء
خ1-0
حسنية أكادير
خ2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5



تاريخ مواجهات نهضة بركان ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة



وجهاً لوجه

نهضة بركانتعادلنهضة الزمامرة
4
0
1
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
1
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
1
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نهضة بركان
نهضة بركان
3
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
2
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
4211118+37
ت
ف
خ
ف
2
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
321042+27
ت
ف
ف
3
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
321031+27
ت
ف
ف
4
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
320154+16
ف
ف
خ
5
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
311163+34
ت
خ
ف
6
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
311154+14
خ
ت
ف
7
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
211032+14
ت
ف
8
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
211010+14
ت
ف
9
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
31113304
ت
ف
خ
10
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
31023303
خ
خ
ف
11
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
3102710-33
ف
خ
خ
12
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
310248-43
خ
ف
خ
13
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
30301103
ت
ت
ت
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
20200002
ت
ت
15
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
301213-21
ت
خ
خ
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
300338-50
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط


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