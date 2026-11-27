يحتضن الملعب البلدي لبركان مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نهضة بركان وكولومب سبورتيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على الملعب البلدي لبركان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، السابعة (19:00) بتوقيت المغرب.

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 1 28 نوفمبر 2026 - 14:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 4 جواد بدة

كيف تشاهد مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج نهضة بركان وكولومب سبورتيف في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نهضة بركان وكولومب سبورتيف في المباريات الأخيرة

ترتيب نهضة بركان وكولومب سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027