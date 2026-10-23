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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoنهضة بركان
team-logoستار سبورت
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
نهضة بركان ضد ستار سبورت
نهضة بركان
ستار سبورت
المغرب
سيراليون

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره ستار سبورت على ستاد "بركان البلدي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

نهضة بركان يطمح لتحقيق الفوز ولكن يكفيه التعادل فقط أمام الفريق الخصم بعد الفوز ذهابا على ملعب منافسه بهدفين نظيفين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ستاد "بركان البلدي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (21:00) بتوقيت مصر.



ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

من معلق مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

لم تختر شبكة المغربية الرياضية المعلق إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


المغربية الرياضية

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كيف تشاهد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر موقع القنوات المغربية الرياضية.

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التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



نتائج نهضة بركان وستار سبورت في المباريات الأخيرة


نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

الدفاع الجديدي
ف1-3
المغرب التطواني
ت0-0
اتحاد تواركة
ت0-0
نهضة الزمامرة
ت2-2
ستار سبورت
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ستار سبورت

ستار سبورت - المستوى

MED
ت0-0
MED
ت1-1
نهضة بركان
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
1/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/3

تاريخ نهضة بركان وستار سبورت في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نهضة بركانتعادلستار سبورت
1
0
0
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
ستار سبورت badge
ستار سبورت
ستار سبورت
0
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
2
انتهت
2الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


ترتيب نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



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