ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره الرجاء على ستاد "الملعب البلدي لبركان" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي 2026-2027.
الرجاء عملاق الدوري المغربي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما نهضة بركان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ستاد "الملعب البلدي لبركان".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
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كيف تشاهد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027
التشكيلات المحتملة نهضة بركان ضد الرجاء البيضاوي
المدرب
- بوبيستا
نتائج نهضة بركان والرجاء في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات نهضة بركان والرجاء في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|4
|1
|1
|8
|5
|+3
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ت
خ
ف
|3
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|+1
|9
ت
ف
ت
ت
ف
|4
|5
|2
|2
|1
|12
|9
|+3
|8
ت
ت
ف
خ
ف
|5
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|+1
|8
ت
خ
ت
ف
ف
|6
|6
|2
|2
|2
|13
|13
|0
|8
ت
ت
ف
ف
خ
|7
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
ت
خ
خ
ت
ف
|8
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|+3
|7
ف
ت
ف
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
خ
ف
خ
ت
ف
|10
|5
|2
|0
|3
|6
|4
|+2
|6
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|+1
|6
ت
ت
ت
ف
|12
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|5
ف
ت
ت
خ
خ
|13
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
خ
خ
ت
خ
ف
|14
|4
|0
|4
|0
|2
|2
|0
|4
ت
ت
ت
ت
|15
|6
|0
|4
|2
|2
|8
|-6
|4
ت
خ
خ
ت
ت
|16
|5
|0
|1
|4
|5
|11
|-6
|1
خ
ت
خ
خ
خ