ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ناشفيل نظيره إنتر ميامي، الجمعة بملعب جيوديس بارك، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يحمله في الوقت الحالي بعد أن أحرزه لأول مرة في الموسم الماضي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم السبت 16 أغسطس على ملعب جيوديس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 19 15 أغسطس 2026 - 20:30 جيوديس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج ناشفيل وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ناشفيل وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب ناشفيل وإنتر ميامي في كأس الدوريات 2026