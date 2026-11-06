ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي ولاتسيو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب دييجو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 8 نوفمبر 2026 - 06:30 دييجو أرماندو مارادونا

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ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج نابولي ولاتسيو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي ولاتسيو في المباريات الأخيرة

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027