ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفروزينوني في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فروزينوني المركز التاسع برصيد 7 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وفروزينوني في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد دييجو مارادونا.

المباريات التالية نابولي الدوري الإيطالي 14:45 فروسينوني

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 14:45 دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج نابولي وفروزينوني في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات نابولي وفروزينوني في المباريات الأخيرة





ترتيب نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027



