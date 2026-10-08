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الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoفروسينوني
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
نابولي ضد فروسينوني
نابولي
فروسينوني
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفروزينوني في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فروزينوني المركز التاسع برصيد 7 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وفروزينوني في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد دييجو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نابولي ضد فروسينوني

4-2-3-1
نابولي crest
نابولي
نابولي
التشكيل
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
4-2-3-1
فانيا ميلنكوفيتش سافيتشفانيا ميلنكوفيتش سافيتشكوستانتينو فافاسوليكوستانتينو فافاسوليجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوأمير رحمانيأمير رحمانيرافا مارينرافا ماريننواه لانجنواه لانجكيفين دي بروينكيفين دي بروينبيلي جيلموربيلي جيلمورستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكاماتيو بوليتانوماتيو بوليتانوراسموس هويلوندراسموس هويلوندL. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. Calvaniأنتوني أويونوأنتوني أويونوجيورجيو كيتادينيجيورجيو كيتادينيG. BracagliaG. Bracagliaرومانو شميدرومانو شميدباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديجياكومو كالوجياكومو كالوفارس قدجيميسفارس قدجيميسسيدو فينيسيدو فيني
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
4-2-3-1
نابولي

التشكيلة الأساسية

فروسينوني

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري
  • ماسيميليانو الفيني


نتائج نابولي وفروزينوني في المباريات الأخيرة


نابولي

نابولي - المستوى

كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
آرسنال
خ0-1
بولونيا
ف1-0
فيورنتينا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فروسينوني

فروسينوني - المستوى

ساسوولو
خ1-1
فينيزيا
ف3-2
جنوى
ت1-1
كومو
ف2-0
BEN
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات نابولي وفروزينوني في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نابوليتعادلفروسينوني
3
1
1
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
انتهت
كأس إيطاليا
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
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فروسينوني
فروسينوني
4
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
نابولي badge
نابولي
نابولي
3
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
4
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
11الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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