ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وروما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وروما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد دييجو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 12:00 دييجو أرماندو مارادونا





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ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج نابولي وروما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات نابولي وروما في المباريات الأخيرة





ترتيب نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027



