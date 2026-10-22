ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وروما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة نابولي وروما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد دييجو مارادونا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة نابولي ضد روما
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ماسيميليانو أليجري
- جيان بييرو غاسبيريني
نتائج نابولي وروما في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات نابولي وروما في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|6
|1
|0
|21
|9
|+12
|19
ف
ف
ت
ف
ف
|2
|7
|6
|1
|0
|14
|4
|+10
|19
ف
ف
ف
ت
ف
|3
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
ف
ت
ت
ف
ف
|4
|7
|4
|3
|0
|14
|7
|+7
|15
ف
ت
ف
ت
ت
|5
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
ف
ت
خ
ف
ف
|6
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|+4
|13
ف
خ
ف
ت
ف
|7
|7
|4
|1
|2
|6
|7
|-1
|13
خ
ت
ف
ف
ف
|8
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|+1
|11
خ
ت
ف
خ
ت
|9
|7
|3
|1
|3
|10
|7
|+3
|10
خ
ف
ت
ف
خ
|10
|7
|3
|1
|3
|10
|9
|+1
|10
ف
ف
ت
خ
ف
|11
|7
|3
|0
|4
|10
|11
|-1
|9
خ
ف
خ
خ
خ
|12
|7
|3
|0
|4
|9
|12
|-3
|9
ف
خ
خ
ف
خ
|13
|7
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|8
خ
ت
خ
ف
ت
|14
|7
|2
|1
|4
|13
|15
|-2
|7
ف
خ
ف
خ
ت
|15
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|5
خ
ف
ت
خ
ت
|16
|7
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|4
خ
خ
خ
خ
خ
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|13
|-8
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|7
|1
|1
|5
|8
|17
|-9
|4
خ
خ
ت
ف
خ
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
خ
خ
ف
خ
ت
|20
|7
|1
|0
|6
|6
|16
|-10
|3
ف
خ
خ
خ
خ