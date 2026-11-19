يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وتورينو في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وتورينو في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 12 21 نوفمبر 2026 - 14:45 دييجو أرماندو مارادونا

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ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج نابولي وتورينو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي وتورينو في المباريات الأخيرة

ترتيب نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027