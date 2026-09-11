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الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoبولونيا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
نابولي ضد بولونيا
نابولي
بولونيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وبولونيا في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يطمح لتحقيق الفوز وتصحيح مساره وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وبولونيا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 4
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد ميلان

4-3-3
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
التشكيل
ميلان crest
ميلان
ميلان
3-4-2-1
كريستوس مانداسكريستوس مانداسنونو تافاريسنونو تافاريسرومانو فلوريانيرومانو فلوريانيO. ProvstgaardO. Provstgaardدانيلو ديوخيدانيلو ديوخيكينيت تايلوركينيت تايلوردافيد فراتيسيدافيد فراتيسيرضى بلحيانرضى بلحيانماتيا زاكانييماتيا زاكانيياندريا بينامونتياندريا بينامونتيغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونمايك ماينانمايك ماينانكوني دي وينتركوني دي وينترماريو خيلاماريو خيلاستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشأردون جاشاريأردون جاشاريأدريان رابيوأدريان رابيوبيرفس إستوبينانبيرفس إستوبينانيونس موسىيونس موسىسامويل شوكويزيسامويل شوكويزيالفاديو سيسيالفاديو سيسيجونسالو راموسجونسالو راموس
ميلان crest
ميلان
ميلان
4-3-3
لاتسيو

التشكيلة الأساسية

ميلان

المدرب

  • جينارو غاتوسو
  • روبن أموريم


نتائج نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة


لاتسيو

لاتسيو - المستوى

فروسينوني
ف1-2
مانتوفا
خ0-2
بولونيا
ف0-1
جنوى
ف1-0
أودينيزي
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

تشيلسي
خ3-0
مان يونايتد
ف2-4
تورينو
ف1-2
فينيزيا
ف2-0
يوفنتوس
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

لاتسيوتعادلميلان
3
1
1
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
1
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ميلان
ميلان
0
انتهت
كأس إيطاليا
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لاتسيو
لاتسيو
1
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ميلان
ميلان
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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ميلان
ميلان
1
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لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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ميلان
ميلان
1
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لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
2
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ميلان
ميلان
2
انتهت
6الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
330041+39
ف
ف
ف
4
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
321052+37
ت
ف
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
320163+36
ف
ف
خ
8
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
320143+16
خ
ف
ف
9
كالياريكالياريكالياري
320121+16
ف
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103310-73
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
19
فينيسيافينيسيافينيزيا
400439-60
خ
خ
خ
خ
20
جنوىجنوىجنوى
300317-60
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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