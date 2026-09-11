ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وبولونيا في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يطمح لتحقيق الفوز وتصحيح مساره وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وبولونيا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 12:00 دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة





ترتيب نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027







