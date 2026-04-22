Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
دييجو أرماندو مارادونا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وكريمونيسي ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 66 نقطة بعد الخسارة أمام لاتسيو في الجولة السابقة من السيري آ، ليفقد الوصافة لصالح ميلان ويصبح في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الروسونيري، ويرتفع الفارق بينه وبين الصدارة التي يحتلها إنتر إلى 12 نقطة، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط والاستمرار في مُطاردة السكوديتو للنهاية، أو على أقل تقدير خطف الوصافة من جديد.

بينما يحتل كريمونيسي المركز الـ17، وبفارق الأهداف فقط عن ليتشي الذي في أولى مراكز الهبوط، ولذا فيحتاج الفريق لكل نقطة يستطيع الحصول عليها من أجل البقاء في السيري آ الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وكريمونيسي في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 24 أبريل 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة
stc tvغازي العمري

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

3-4-2-1

32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
4
أليساندرو بونجيورنو
17
ماتياس أوليفيرا
31
سام بوكيما
37
ليوناردو سبينازولا
11
كيفين دي بروينه
8
سكوت مكتوميناي
68
ستانيسلاف لوبوتكا
21
ماتيو بوليتانو
99
أندري زامبو أنغويسا
19
راسموس هويلوند
1
إميل أوديرو
6
فيدريكو باسكيروتو
3
جيوسيبي بيتزيلا
5
سيباستيانو لوبيرتو
24
فيليبو تيراتشيانو
33
ألبيرتو غراسي
38
وارين بوندو
22
رومانو فلورياني
27
جاري فاندبوت
90
فيدريكو بونازولا
99
أنتونيو سانابريا

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

البدلاء

المدرب

  • ماركو جيامباولو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج نابولي وكريمونيسي في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

كريمونيسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات نابولي وكريمونيسي الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

كريمونيسي

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان