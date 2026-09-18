ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو بتورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027.

ميلان يحتل المركز السادس في الجدول برصيد 8 نقاط وليتشي يحتل الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وليتشي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 14:45 سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة





ترتيب ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027







