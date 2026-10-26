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الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoبولونيا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ميلان ضد بولونيا
ميلان
بولونيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وبولونيا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وبولونيا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
سان سيرو


ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ميلان ضد بولونيا

3-4-2-1
ميلان crest
ميلان
ميلان
page.match.formation.title
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-3
مايك ماينانمايك ماينانماريو خيلاماريو خيلاكوني دي وينتركوني دي وينترستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشأدريان رابيوأدريان رابيوteam-logoدييجو موريرالوكا مودريتشلوكا مودريتشيونس موسىيونس موسىاوماري هوتشينسوناوماري هوتشينسونكريستيان بوليسيتشكريستيان بوليسيتشجونسالو راموسجونسالو راموسلوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكينيكولو كاسالينيكولو كاساليماتيو دارميانماتيو دارميانآرثر ثيتآرثر ثيتنادر زورتيانادر زورتيالويس فيرجسونلويس فيرجسونتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاخوان ميرانداخوان ميراندافيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيينز أودجاردينز أودجاردنيكولو كامبياغينيكولو كامبياغي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-2-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • روبن أموريم
  • رافاييلي بالادينو


نتائج ميلان وبولونيا في المباريات الأخيرة


ميلان

ميلان - المستوى

ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

نابولي
خ1-0
تورينو
ت1-1
ليتشي
ف1-2
إنتر
خ1-3
كالياري
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ميلان وبولونيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ميلانتعادلبولونيا
3
0
2
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
كأس إيطاليا
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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