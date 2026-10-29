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الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ميلان ضد إنتر
ميلان
إنتر
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وإنتر في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وإنتر في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 31 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
سان سيرو
المباريات التالية
ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي

31 أكتوبر 2026

إنتر

إنتر

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ميلان ضد إنتر

4-2-3-1
ميلان crest
ميلان
ميلان
التشكيل
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-5-2
مايك ماينانمايك ماينانكوني دي وينتركوني دي وينترستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشبيرفس إستوبينانبيرفس إستوبينانفيكايو توموريفيكايو تومورياوماري هوتشينسوناوماري هوتشينسونأردون جاشاريأردون جاشاريالفاديو سيسيالفاديو سيسيدافيد بارتيساغيدافيد بارتيساغييونس موسىيونس موسىجونسالو راموسجونسالو راموسايفان بروفيديلايفان بروفيديليان بيسيكيان بيسيكأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيكارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشألكسندر ستانكوفيتشألكسندر ستانكوفيتشفيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوأندي ضيوفأندي ضيوفأنجي يوان بونيأنجي يوان بونيماركوس تورامماركوس تورام
إنتر crest
إنتر
إنتر
4-2-3-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

إنتر

المدرب

  • روبن أموريم
  • كريستيان كيفو

نتائج ميلان وإنتر في المباريات الأخيرة

ميلان

ميلان - المستوى

سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
بولونيا
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إنتر

إنتر - المستوى

كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
شاختار
ف1-0
فيورنتينا
ف2-1
فينيزيا
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ميلانتعادلإنتر
3
2
0
وديات الأندية
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
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ميلان
ميلان
1
انتهت
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
انتهت
كأس إيطاليا
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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