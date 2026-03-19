الدوري الإيطالي
team-logoميلان
جوسيبي مياتزا
team-logoتورينو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة بين ميلان وتورينو ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الروسونيري عند 60 نقطة، بعد الخسارة أمام لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الماضية من السيري آ، ليرتفع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 8 نقاط، على الرغم من تعثر إنتر وتعادله أمام أتالانتا، وبالتأكيد يسعى ميلان لعدم فقد نقاط جديدة والخروج بالثلاثة نقاط للاستمرار في مُطاردة السكوديتو.

على الجانب الاخر يحتل تورينو المركز الـ14 برصيد 33، وهو يُعد في المنطقة الأمنة من الجدول حتى الأن، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط 9 نقاط، ولكن بالتأكيد يسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وتورينو في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 21 مارس 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد تورينو

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestتورينو
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
23
فيكايو توموري
5
كوني دي وينتر
2
بيرفس إستوبينان
19
يوسف فوفانا
30
أردون جاشاري
56
أليكسيس ساليمايكيرس
14
لوكا مودريتش
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش
1
ألبيرتو بالياري
77
إينزو إيبوسي
23
ساوول كوكو
44
أدريان إسمالي
6
إميرهان إلخان
33
R. Obrador
16
ماركوس بيديرسن
10
نيكولا فلاسيتش
66
جفيداس جينيتيس
19
تشي أدامز
18
جيوفاني سيميوني

تورينوAway team crest

المدرب

  ماسيميليانو أليجري

المدرب

  روبرتو دافيرسا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وتورينو في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تورينو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات ميلان وتورينو الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

تورينو

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

11

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان