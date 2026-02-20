Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
جوسيبي مياتزا
team-logoبارما
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وبارما ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 54 نقطة، بعد التعادل أمام كومو في اللقاء السابق ضمن السيري آ، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 61 نقطة.

ويسعى ميلان لتصحيح المسار وإيجاد حل لفقدان النقاط، حيث أتسع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 7 نقاط، وبالتأكيد لن يفرط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، ويطمح في استمراره بعيداً عن مراكز الهبوط وتقديم عروض جيدة تساعده للارتقاء بمركزه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وبارما في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد بارما

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestبارما
16
مايك ماينان
23
فيكايو توموري
5
كوني دي وينتر
31
ستراهينيا بافلوفيتش
30
أردون جاشاري
4
صامويل ريتشي
24
زاكاري أتيكام
14
لوكا مودريتش
33
دافيد بارتيساغي
18
كريستوفر نكونكو
10
رافائيل لياو
40
ايدواردو كورفي
61
D. Drobnic
5
لوتارو فالنتي
15
إنريكو ديل براتو
14
ايمانويلي فاليري
22
أوليفييه سورنسن
27
S. Britschgi
10
أدريان بيرنابي
16
مانديلا كيتا
7
غابرييل ستريفيزا
9
ماتيو بيليغرينو

3-5-2

بارماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • C. Cuesta

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وبارما في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بارما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ميلان وبارما الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

بارما

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

