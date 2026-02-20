ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وبارما ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 54 نقطة، بعد التعادل أمام كومو في اللقاء السابق ضمن السيري آ، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 61 نقطة.

ويسعى ميلان لتصحيح المسار وإيجاد حل لفقدان النقاط، حيث أتسع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 7 نقاط، وبالتأكيد لن يفرط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، ويطمح في استمراره بعيداً عن مراكز الهبوط وتقديم عروض جيدة تساعده للارتقاء بمركزه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وبارما في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق
stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان وبارما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ميلان وبارما الأخيرة

ترتيب ميلان وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026