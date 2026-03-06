Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
جوسيبي مياتزا
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة من أهم وأقوى مباريات إيطاليا وهو ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر، والتي تُقام ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 57 نقطة، بعد الانتصار على كريمونيسي في الجولة السابقة من السيري آ، بينما يحافظ النيراتزوري على فارق النقاط بينه وبين الديافولو بعد الفوز على جنوى في الجولة الماضية.

بالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح المسار وتقليص الفارق بينه وبين إنتر صاحب الصدارة عبر الخروج بالنقاط الثلاثة للمباراة، بينما يمتلك إنتر أهدافه المضادة والتي يسعى من خلالها لاتساع الفارق بينه وبين وصيفه ليقترب أكثر من لقب البطولة، ولكن بعيداً عن الحسابات الخاصة بالنقاط فدائما ما يكون ديربي ميلانو من أقوى وأشرس المواجهات في عالم الساحرة المستديرة حتى ولو لم يكن هناك صراع على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وإنتر في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 مارس 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد إنتر

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
16
مايك ماينان
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
2
بيرفس إستوبينان
19
يوسف فوفانا
12
أدريان رابيو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
14
لوكا مودريتش
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش
1
يان سومر
30
كارلوس أوجوستو
6
ستيفان دي فري
25
مانويل أكانجي
32
فيديريكو ديماركو
22
هنريك مخيتاريان
23
نيكولو باريلا
11
لويس هنريكي
7
بيوتر زيلينسكي
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
9
ماركوس تورام

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وإنتر في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

إنتر

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0