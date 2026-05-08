ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وأتالانتا ضمن الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الروسينيري عند النقطة 67، بعد الخسارة أمام ساسوولو بهدفين دون رد في الجولة السابقة من السيري آ، ليبتعد أكثر عن الوصافة لصالح نابولي الذي وصل للنقطة 70، وبالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح أوضاعه ومصالحة جماهيره عبر العودة للوصافة، بعد أن أصبح لقب السكوديتو بعيد المنال، أو على أقل تقدير المحافظة على مركزه المهدد من يوفنتوس صاحب الـ65 نقطة.

بينما يمتلك أتالانتا 55 نقطة، يحتل بها المركز السابع، ورغم صعوبة وصولة لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية، إلا أنه لم يفقد الأمل، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء دون أي ضغوط سوى تقدم عرض قوي أمام الديافولو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 10 مايو 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestأتالانتا
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
46
ماتيو غابيا
33
دافيد بارتيساغي
30
أردون جاشاري
12
أدريان رابيو
2
بيرفس إستوبينان
56
أليكسيس ساليمايكيرس
19
يوسف فوفانا
18
كريستوفر نكونكو
10
رافائيل لياو
29
ماركو كارنيسيكي
69
هونيست اهانور
19
بيرات ديمسيتي
42
جيورجيو سكالفيني
13
إيدرسون
77
دافيد زاباكوستا
17
شارل دي كيتيلاري
15
مارتن دي رون
59
نيكولا زاليفسكي
9
جيانلوكا سكاماكا
90
نيكولا كرستوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رافاييلي بالادينو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ميلان وأتالانتا الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

أتالانتا

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

