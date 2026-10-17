هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoمونزا
بريانتيو
team-logoكالياري
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
مونزا ضد كالياري
مونزا
كالياري

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وكالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كالياري يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مونزا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا وكالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 19 أكتوبر 2026، على استاد بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 7
بريانتيو

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مونزا ضد كالياري

3-4-2-1
مونزا crest
مونزا
مونزا
page.match.formation.title
كالياري crest
كالياري
كالياري
4-3-2-1
N. ToernqvistN. Toernqvistايدي كواديوايدي كواديوسابا جوجليتشيدزهسابا جوجليتشيدزهاندريا كاربونياندريا كاربونيريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسسيريل نجونجيسيريل نجونجيمايكل فولورونشومايكل فولورونشوteam-logoإكسيكويل زيبالوسايبينيزير اكينسانميروايبينيزير اكينسانميروصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليG. VarelaG. Varelaإليا كابريلإليا كابريلزي بيدروزي بيدروJ. RodriguezJ. Rodriguezياري ميناياري ميناادم اوبيرتادم اوبيرتميشيل ادوبوميشيل ادوبودانيل مالدينيدانيل مالدينيهاري وينكسهاري وينكسيانيس ماسولينيانيس ماسولينA. RomanoA. RomanoP. MendyP. Mendy
كالياري crest
كالياري
كالياري
3-4-2-1
مونزا

التشكيلة الأساسية

كالياري

المدرب

  • إيفان يوريتش
  • فابيو بيسكاني


نتائج مونزا وكالياري في المباريات الأخيرة


مونزا

مونزا - المستوى

ليتشي
خ3-2
ساسوولو
ف2-1
كريمونيسي
خ2-3
بريست
ت2-2
لاتسيو
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
كالياري

كالياري - المستوى

هيلاس فيرونا
خ1-2
ليتشي
ف1-0
أتالانتا
ف1-2
أودينيزي
ف0-1
يوفنتوس
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مونزا وكالياري في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مونزاتعادلكالياري
2
1
2
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
3
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
كالياري badge
كالياري
كالياري
2
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
4الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب مونزا وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610209+1119
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
5
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
6
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
8
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
712469-35
خ
ف
ت
خ
ت
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل