ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027.
ساسولو يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط بينما يحتل مونزا المضيف المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة مونزا وساسولو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 18 سبتمبر 2026، على استاد بريانتيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة مونزا ضد ساسولو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- إيفان يوريتش
- ألبرتو أكويلاني
نتائج مونزا وساسولو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات مونزا وساسولو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب مونزا وساسولو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ف
ت
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
ت
ف
ف
ف
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
ف
ف
خ
ف
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
ت
ت
ف
ف
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
ت
ف
ف
خ
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
خ
ت
ف
ف
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
ف
ت
ف
خ
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
ف
خ
خ
ف
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
خ
خ
ف
ف
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
ف
خ
خ
ف
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
خ
خ
ف
ت
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
خ
ف
خ
خ
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
خ
ت
خ
خ
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
خ
ت
خ
خ
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
خ
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
ت
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ