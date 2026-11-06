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الدوري الإيطالي
team-logoمونزا
بريانتيو
team-logoأتالانتا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
مونزا ضد أتالانتا
مونزا
أتالانتا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وأتالانتا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا وأتالانتا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
بريانتيو
المباريات التالية
مونزا

مونزا

الدوري الإيطالي

08 نوفمبر 2026

أتالانتا

أتالانتا

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وأتالانتا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة مونزا ضد أتالانتا

3-4-2-1
مونزا crest
مونزا
مونزا
التشكيل
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-2-3-1
N. ToernqvistN. Toernqvistايدي كواديوايدي كواديولورينزو لوكيزيلورينزو لوكيزيسابا جوجليتشيدزهسابا جوجليتشيدزهصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليF. OndoaF. OndoaL. ColomboL. Colomboteam-logoإكسيكويل زيبالوسريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسداني موتاداني موتاG. VarelaG. Varelaماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكيteam-logoR. Obricلورينزو بيرناسكونيلورينزو بيرناسكونيدافيد زاباكوستادافيد زاباكوستاجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينيإيدرسونإيدرسونجوناثان روجوناثان روماريو باشاليتشماريو باشاليتشنيكولا زاليفسكينيكولا زاليفسكيتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرنيكولا كرستوفيتشنيكولا كرستوفيتش
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
3-4-2-1
مونزا

التشكيلة الأساسية

أتالانتا

المدرب

  • إيفان يوريتش
  • موريتزيو ساري

نتائج مونزا وأتالانتا في المباريات الأخيرة

مونزا

مونزا - المستوى

لاتسيو
خ3-1
كالياري
ف4-0
تورينو
خ3-2
نابولي
خ1-4
بولونيا
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
أتالانتا

أتالانتا - المستوى

أياكس
خ2-0
فروسينوني
ت4-4
فيورنتينا
ت2-2
بارما
خ0-3
كيرات
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مونزا وأتالانتا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مونزاتعادلأتالانتا
0
0
5
وديات الأندية
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
4
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
3
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
2الأهداف المسجلة13
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب مونزا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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