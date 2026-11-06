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الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoكومو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
إنتر ضد كومو
إنتر
كومو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وكومو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وكومو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
جوسيبي مياتزا
المباريات التالية
إنتر

إنتر

الدوري الإيطالي

08 نوفمبر 2026

كومو

كومو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة إنتر ضد كومو

3-4-2-1
إنتر crest
إنتر
إنتر
التشكيل
كومو crest
كومو
كومو
4-2-3-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزيان بيسيكيان بيسيكأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيمانويل أكانجيمانويل أكانجيأندي ضيوفأندي ضيوفكارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوجد سبينسجد سبينسبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشنيكولو باريلانيكولو باريلاهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوماركوس تورامماركوس تورامجان بوتيزجان بوتيزيان كوتويان كوتوجاكوبو رامونجاكوبو رامونمارك اوليفييه كيمبمارك اوليفييه كيمبKaikiKaikiلويس ميلالويس ميلانيكو بازنيكو بازمارتن باتورينامارتن باتوريناصامويل ريتشيصامويل ريتشيلوكاس دا كونهالوكاس دا كونهاأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاس
كومو crest
كومو
كومو
3-4-2-1
إنتر

التشكيلة الأساسية

كومو

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • سيسك فابريجاس

نتائج إنتر وكومو في المباريات الأخيرة

إنتر

إنتر - المستوى

شاختار
ف1-0
فيورنتينا
ف2-1
فينيزيا
ف0-2
ميلان
خ3-1
فينورد
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
كومو

كومو - المستوى

مان يونايتد
ف4-1
ساسوولو
ف2-0
تورينو
ف1-3
فينيزيا
ف1-0
لانس
ف1-9
الهدف المسجل (المستقبل)
19/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وكومو في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

إنترتعادلكومو
4
1
0
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
كومو badge
كومو
كومو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
3
إنتر badge
إنتر
إنتر
4
انتهت
كأس إيطاليا
كومو badge
كومو
كومو
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
4
كومو badge
كومو
كومو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
13الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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