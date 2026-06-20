ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب المصري يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المنتخب النيوزيلندي بعد أن قدم الفراعنة مستوى مبهرًا أمام بلجيكا في الجولة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 22 يونيو 2026 على ملعب بي سي بليس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة فجرًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي محمد علي beIN Max 2 beIN Max 4 خليل البلوشي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

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نتائج مصر ونيوزيلندا في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر ونيوزيلندا في مجموعات كأس العالم 2026