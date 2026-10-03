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المباريات الودية
team-logoمصر
team-logoجنوب أفريقيا
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
مصر ضد جنوب أفريقيا
مصر
جنوب أفريقيا
المباريات الودية
مصر
جنوب أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ستاد "القاهرة الدولي" مباراة قوية حتى لو كانت ودية وستجمع كلا من منتخبي مصر وجنوب أفريقيا.

منتحب مصر يدخل مرحلة شديدة التوتر في خضم أزمات المدرب حسام حسن مع اللاعبين وبالأخص الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي.



وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026؟

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 هو الأحد 4 أكتوبر على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات مصر الودية، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.


ON Sport 1

ON SPORT



كيف تشاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026


تشكيلات الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

4-2-3-1
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
التشكيل
أبو قير للأسمدة crest
أبو قير للأسمدة
أبو قير
4-4-2
محمد الشناويمحمد الشناويteam-logoكريم فؤادteam-logoياسين مرعيteam-logoأكرم توفيقteam-logoهادي رياضteam-logoأشرف بنشرقيأحمد سيد زيزوأحمد سيد زيزوteam-logoعمر الساعيمروان عطيةمروان عطيةإمام عاشورإمام عاشورteam-logoسفيان بنجديدةteam-logoمحمود جنشteam-logoM. Daheshteam-logoM. Alaateam-logoA. Awadteam-logoمحمد دبشteam-logoM. Oshateam-logoR. Miladteam-logoY. Hamditeam-logoO. Ibrahimteam-logoM. Camarateam-logoعلي حسين
أبو قير للأسمدة crest
أبو قير للأسمدة
أبو قير
4-2-3-1
الأهلي

التشكيلة الأساسية

أبو قير للأسمدة

البدلاء

المدرب

  • الحسين عموتة
  • مجدي عيد العاطي


نتائج مصر وجنوب أفريقيا في المباريات الأخيرة


الأهلي

الأهلي - المستوى

برشلونة
خ2-1
الشرقية إنبي
ف3-2
زد
ف0-2
سموحة
ف1-0
المقاولون
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أبو قير

أبو قير - المستوى

GKD
ف4-0
البنك الأهلي
ف1-0
بيراميدز
خ2-0
الاتحاد
خ0-2
الزمالك
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الأهليتعادلأبو قير للأسمدة
1
0
0
كأس مصر
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
أبو قير للأسمدة badge
أبو قير للأسمدة
أبو قير
1
انتهت
2الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1



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