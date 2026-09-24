ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب مصر نظيره أنجولا على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً (23:00) بتوقيت المغرب.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 15:00





ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.





beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي





كيف تشاهد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج مصر وأنجولا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مصر وأنجولا في المباريات الأخيرة









ترتيب مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة B المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 أنجولا أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مصر مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مالاوي مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جنوب السودان جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



