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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب أولد ترافورد.

السيتي يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-1-4-1
سيني لامينسسيني لامينسليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزديوجو دالوتديوجو دالوتهاري ماغويرهاري ماغويرلوك شاولوك شاويوري تيليمانسيوري تيليمانسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزكوبي ماينوكوبي ماينوبريان مبيوموبريان مبيوموماركوس راشفوردماركوس راشفوردماتيوس كونياماتيوس كونياجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومايوشكو جفارديوليوشكو جفارديولعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفمارك جويهيمارك جويهيروبن دياشروبن دياشريان شرقيريان شرقيإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإليوت أندرسونإليوت أندرسونأنطوان سيمينيوأنطوان سيمينيوإليمان ندايإليمان ندايإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

مان يونايتد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

مان يونايتد

آخر 5 مباريات

مان سيتي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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