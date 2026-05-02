ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أولد ترافورد. 

ليفربول صاحب المركز الرابع يطمح لمواصلة النتائج الإيجابية بهدف التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويواجه رغبة مانشستر يونايتد في التمسك بالمركز الثالث.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 3 مايو 2026، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1على سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

4-2-3-1

4-4-2

Home team crestليفربول
31
سيني لامينس
2
ديوجو دالوت
5
هاري ماغوير
26
A. Heaven
3
نصير مزراوي
18
كارلوس هنريكي كاسيميرو
8
برونو فيرنانديش
16
اماد ديالو
37
كوبي ماينو
19
بريان مبيومو
30
بنيامين سيسكو
1
أليسون بيكر
4
فيرجيل فان دايك
5
إبراهيما كوناتي
26
اندري روبرتسون
17
كورتيس جونز
38
ريان جرافينبيرش
7
فلوريان فيرتس
8
دومينيك سوبوسلاي
10
أليكسيس ماك اليستير
9
أليكسندر إيساك
18
كودي جاكبو

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر يونايتد وليفربول في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول في المباريات الأخيرة

آخر 5 مباريات

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

