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دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoروما
شاهد على beIN SPORTS 4
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد ضد روما
مانشستر يونايتد
روما
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
الجزائر
ألمانيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أولد ترافورد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وروما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
أولد ترافورد
المباريات التالية
مان يونايتد

مان يونايتد

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

روما

روما

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

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عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد روما

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
روما crest
روما
روما
3-4-2-1
سيني لامينسسيني لامينسديوجو دالوتديوجو دالوتنصير مزراوينصير مزراويهاري ماغويرهاري ماغويرليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزكوبي ماينوكوبي ماينويوري تيليمانسيوري تيليمانساماد ديالواماد ديالوأندري سانتوسأندري سانتوسماتيوس كونياماتيوس كونيابرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزبييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيإيفان نديكاإيفان نديكاماريو هيرموسوماريو هيرموسوجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيteam-logoويسليرودريجو مورارودريجو مورامارتن دي رونمارتن دي رونناهويل موليناناهويل مولينابريان كريستانتيبريان كريستانتيماتياس سوليماتياس سوليدونيل ماليندونيل مالين
روما crest
روما
روما
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

روما

المدرب

  • مايكل كاريك
  • جيان بييرو غاسبيريني

نتائج مانشستر يونايتد وروما في المباريات الأخيرة

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

أتلتيكو مدريد
خ2-0
ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
تشيلسي
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
روما

روما - المستوى

جنوى
ف2-0
سلوفان
ف4-0
نابولي
ت3-3
كالياري
ف4-2
أودينيزي
ف2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
18/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وروما في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلروما
3
1
1
الدوري الأوروبي
روما badge
روما
روما
3
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
6
روما badge
روما
روما
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
روما badge
روما
روما
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
12الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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